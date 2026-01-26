Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν 8 στα 10 καταστήματα είχαν μείωση τζίρου στις γιορτές – Έως 50%

O τζίρος της κατά την εορταστική περίοδο μειώθηκε σε σύγκριση με πέρσι.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ολοκληρώθηκε η έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την αγοραστική κίνηση στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2025-2026.

Ένα βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την έρευνα, είναι ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων (77%) δήλωσε ότι ο τζίρος της κατά την εορταστική περίοδο μειώθηκε σε σύγκριση με πέρσι. Ακόμη, οι περισσότερες επιχειρήσεις (54,3%) δεν αναμένουν αλλαγές από τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την περίοδο των γιορτών.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader