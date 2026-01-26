Θεσσαλονίκη: Σχεδόν 8 στα 10 καταστήματα είχαν μείωση τζίρου στις γιορτές – Έως 50%
O τζίρος της κατά την εορταστική περίοδο μειώθηκε σε σύγκριση με πέρσι.
Ολοκληρώθηκε η έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την αγοραστική κίνηση στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2025-2026.
Ένα βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την έρευνα, είναι ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων (77%) δήλωσε ότι ο τζίρος της κατά την εορταστική περίοδο μειώθηκε σε σύγκριση με πέρσι. Ακόμη, οι περισσότερες επιχειρήσεις (54,3%) δεν αναμένουν αλλαγές από τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο.
