Θεσσαλονίκη: Η ΠΚΜ αναβαθμίζει το Διεθνές Πανεπιστήμιο – Τα 3 έργα που θα γίνουν

Έργα προμήθειας εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους στο Πανεπιστήμιο και τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πρόκειται να γίνουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, με χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

