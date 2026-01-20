Μέλπω Ζαρόκωστα: Το τελευταίο αντίο - «Ο δρόμος προς τον Παράδεισο έχει ξεκινήσει», είπε ο γιος της

Το τελευταίο αντίο στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι στη Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων στο Γηροκομείο Αθηνών όπου διέμενε.

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/GMdobjOYsl — Flash.gr (@flashgrofficial) January 20, 2026

Ο γιος της ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε για τη μητέρα του λέγοντας χαρακτηριστικά πως πηγαίνει στον Παράδεισο! «Είναι δύσκολη όντως η ημέρα, διότι συμβολικά είναι ένας αποχαιρετισμός, βέβαια ο δρόμος της Μέλπως προς τον παράδεισο έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα πλέον είναι και μία φάση ξεκούρασης γι' αυτήν».

φωτογραφία Γιάννης Κέμμος

«Δεν υπέφερε πάρα πολύ»

«Υπάρχει και η ανακούφιση, γιατί τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε να υποφέρει τη γυναίκα. Δεν υπέφερε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Γηροκομείο Αθηνών, ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές. Με προέτρεψε η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, και εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, διότι μετά την πτώση της υγείας της ήταν στο σπίτι για 3-4 μήνες, το οποίο δεν της άρεσε, είχε κάποια κατάθλιψη, δεν έτρωγε. Μόλις πήγε στο περιβάλλον του Γηροκομείου, την περιποιήθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο».