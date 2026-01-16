Μέλπω Ζαρόκωστα: «Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα» - Οι τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 σε ηλικία 93 χρόνων στο Γηροκομείο Αθηνών όπου πέρασε τα τελευταία της χρόνια.

Τα Χριστούγεννα του 2024 η ηθοποιός είχε μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες για τη ζωή της και δεν έχανε ποτέ το χαμόγελο και τη λάμψη της. «Νιώθω άνετα εδώ, γιατί το έκανα με την καρδιά μου. Ο γιος μου είναι από πάνω μου συνεχώς, αυτό του έλειπε! Ήταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου, να είμαι ολομόναχη στα όρη και στα βουνά με τον Θεό. Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα. Είναι η ύπαρξις μου, αύριο δεν θα υπάρχω. Είναι λιγάκι υπερβολικό να λέμε ότι άφησα μεγάλη κληρονομιά. Κάνω ό,τι μπορώ», είχε πει στην κάμερα της εκπομπής “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή για τη μητέρα του, τις θυσίες που έκανε και πόσο πολύ την αγαπά. «Η Μέλπω ήταν στη ζωή της ο άνθρωπος που ξυπνούσε το πρωί, έβγαινε από το σπίτι και γύριζε το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοινωνικός. Το θέατρο είναι μέσα της, είναι δεμένο με την προσωπικότητά της κι αυτό την έχει κάνει να προσαρμοστεί πολύ στο περιβάλλον εδώ. Τη φέραμε για να έχει εναλλαγές και να μπορεί να έρχεται ο κόσμος να τη βλέπει. Γίνονται γιορτές, αλλάζει παραστάσεις. Ήταν σκληρό να ήταν κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, όσο καλή κι αν είναι η φροντίδα.

Ως μητέρα ήταν λίγο υπερπροστατευτική, αλλά έκανε και πάρα πολλά πράγματα για μένα. Όταν γεννήθηκα εγώ, σταμάτησε το θέατρο, σταμάτησε την καριέρα της που ήταν στο φόρτε της και για δύο χρόνια δεν έπαιξε για να κάθεται σπίτι. Την αγαπώ πολύ. Είναι πολύ καλή γιαγιά επίσης. Έχει σταθεί πάρα πολύ στα δυο μου παιδιά, τα έβγαζε έξω, τα πήγαινε σινεμά, τα διαπαιδαγωγούσε».

«Είχα ερωτευτεί πολλούς συμπρωταγωνιστές μου»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μιλήσει τα Χριστούγεννα του 2024 και στην κάμερα του δελτίου ειδήσεων του ALPHA. «Έχω γευτεί πολύ ωραία πράγματα, δεν πρέπει να παραπονιέμαι και δεν παραπονιέμαι. Ήταν ωραία χρόνια. Είχα ερωτευτεί πολλούς συμπρωταγωνιστές μου, οι τρεις από αυτούς πέθαναν», είχε πει με τον δικό της μοναδικό τρόπο και με το γνωστό της χιούμορ…