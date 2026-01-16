Γιος Μέλπως Ζαρόκωστα: «Ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος και δυνατός που αγωνίστηκε πολύ σκληρά»

Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος, ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, μίλησε στο “Στούντιο 4” για τη μητέρα του και την απόφασή του να πάει στο Γηροκομείο όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. «Η Μέλπω ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και δυνατός, ο οποίος ξεκίνησε με μηδέν εφόδια. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τη βοήθησε η εμφάνισή της, τη βοήθησε και η σχέση της με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ δημιουργικό, ακούραστο.

Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη μαζί μου. Μου έδωσε αγάπη σε υπερβολικό βαθμό θα μπορούσα να πω. Ήξερε ότι ήταν υπερπροστατευτική και ασφυκτική και προσπαθούσε να το πολεμήσει αυτό, ακούγοντας συμβουλές ειδικών και τον πατέρα μου, ο οποίος προσπαθούσε να αναστείλει την υπερπροστατευτικότητά της. Έκανε βήματα, δηλαδή μεγάλωσα στην εφηβεία με ελευθερίες».

«Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της»

«Μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, του 2024, είχε σταδιακά άνοια, αλλά ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να μείνει μόνη της. Έφθινε δηλαδή η δραστηριότητά της, αλλά ήταν κάπως καλά ακόμα. Από τον Αύγουστο και μετά είχε μια φυσική πτώση. Την κρατήσαμε τρεις μήνες στο σπίτι με μια νοσοκόμα, δεν της πήγαινε όμως αυτό.

Σε συνεννόηση με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα κανονίσαμε και μπήκε στο γηροκομείο. Από τη στιγμή που μπήκε, η κοινωνικότητα, τα βλέμματα που την παρακολουθούσαν, οι άνθρωποι που της μιλούσαν ανέβασαν κατακόρυφα τη διάθεσή της. Όταν έφυγε από το σπίτι, δεν έτρωγε. Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της, άρχισε να τρώει κανονικότατα. Μπορώ να πως ότι πέρασε αρκετά ευτυχισμένα και ήρεμα αυτόν τον έναν χρόνο».