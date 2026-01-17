Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στη Μέλπω Ζαροκώστα

Την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία της αγαπημένη ηθοποιού, Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Instagram, το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη ηθοποιό θα δοθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών, στις 13:00. Παράλληλα, σημειώνει ότι, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας και του γιου της, Αλεξάνδρου Παγουλάτου, όσοι το επιθυμούν μπορούν, αντί στεφάνων, να στηρίξουν το ΤΑΣΕΗ, του οποίου η Ζαροκώστα υπήρξε μέλος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

