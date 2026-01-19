Γιος Μέλπως Ζαρόκωστα: «Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίς στο γηροκομείο»

Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος, ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα μίλησε στο “Πρωινό” για τις τελευταίες ημέρες της ηθοποιού που έμενε στο γηροκομείο και αποκάλυψε για ποιον λόγο μετάνιωσε που δεν την είχε πάει νωρίτερα εκεί…

«Σαν μητέρα ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί μου. Σιγά - σιγά, μετά το 2022-2023 άρχισε να καταπέφτει λίγο, η άνοια της να γίνεται λίγο πιο έντονη. Τελικά το χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024 όπου, αφού την πήγα κάποιες μέρες διακοπές, όταν γυρίσαμε, ένα πρωί έπεσε. Από τότε άρχισε μια κάθετη πτώση».

«Σιγά - σιγά έφυγε»

«Σε συνεννόηση τότε με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα είδαμε ότι είναι καλό να πάει στο γηροκομείο. Μόλις πήγε στο γηροκομείο, ερχόταν ο κόσμος την έβλεπε, οι νοσοκόμες της έκαναν πλάκα, ανέβηκε κάθετα η διάθεσή της.

Μια ενοχή που έχω είναι ότι επειδή δεν την πήγα νωρίς στο γηροκομείο, το ότι είχε αυτό το πρόβλημα στον χοληδόχο πόρο, μου είπαν ότι μπορεί να ήταν και από την αφαγία.

Μέχρι πριν μια εβδομάδα ίσα - ίσα μας χαιρετούσε, μας έστελνε φιλάκια και τη χαϊδεύαμε. Εδώ και μία εβδομάδα είδαμε ότι σιγά - σιγά χάνει και την επαφή και την επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο και σιγά - σιγά έφυγε».

«Δεν είχα φράγκο στην τσέπη μου»

«Είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου που πάλεψε. Μου είχε πει κιόλας: “Τότε αντιμετώπισα πολλά πράγματα, δεν είχα φράγκο στην τσέπη μου, ήμουν μόνη μου, αλλά ήταν και οι ευκαιρίες περισσότερες”.

Το 1976, που χώρισε με τον πατέρα μου, είχε ένα σπίτι που νοίκιαζε, πλήρωνε και για μένα που με είχε βάλει σε ένα μικρό ιδιωτικό και τη δάνεισε τότε μια φίλη της 40.000 γιατί όπως μου είχε πει: “Δεν είχα να τη βγάλω”. Έτσι είναι οι ζωές των ηθοποιών».