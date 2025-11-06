Γιος Μέλπως Ζαρόκωστα: «Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, δεν υποφέρει»

Καλά τα νέα για την κατάσταση της υγείας της Μέλπως Ζαρόκωστα. Η 92χρονη ηθοποιός μετά από μια σειρά από θέματα που την ταλαιπώρησαν από το καλοκαίρι, χειρουργεία και νοσηλεία στο νοσοκομείο επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών, ένα μέρος όπου βρίσκει γαλήνη και ηρεμία.

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε στην εκπομπή “Buongiorno” για τη μητέρα του και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και όπως όλα δείχνουν ξεπέρασε, παρά το προχωρημένο της ηλικίας της. «Μετά την καλοκαιρινή περιπέτεια και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη η γυναίκα, από όλα αυτά σε αυτή την ηλικία με τη νοσηλεία και τις επεμβάσεις, όμως σιτίζεται κανονικά.

«Η γυναίκα ταλαιπωρήθηκε»

Είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις, δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα. Χαμογελάει, αλλά είναι σε ξεκούραση τις περισσότερες ώρες, γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει και μια φθορά σε όλα τα όργανα, δεν περπατάει.

Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πίσω στο γηροκομείο, όπου είναι ένας χώρος που της είναι πολύ ευχάριστος από ότι αποδείχτηκε. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι διότι τραβήξαμε ένα λούκι το καλοκαίρι και αυτή η γυναίκα η κακομοίρα ταλαιπωρήθηκε κι εμείς μαζί της».