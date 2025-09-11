Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη γνωστή ηθοποιό - Μεταφέρθηκε σε κέντρο νοσηλείας

Προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα που τον Νοέμβριο του 2024 είχε μεταφερθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso, τις τελευταίες μέρες χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν» δήλωσε ο γιος της Αλέξανδρος Παγουλάτος που εξηγεί ότι η οικογένειά της βρίσκεται στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα και προσπαθεί να διαχειριστεί τις δυσκολίες με ψυχραιμία.

Και συμπλήρωσε: «Η μαμά μας αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».

Ο γιος της γνωστής ηθοποιού όταν η μητέρα του είχε μεταφερθεί στο Γηροκομείο Αθηνών είχε δηλώσει: «Υπάρχουν μέρες που η μητέρα μου θυμάται και την παραμικρή λεπτομέρεια από όσα έχει ζήσει στο παρελθόν. Για μένα είναι ο ήρωάς μου και το πρότυπό μου, και όπως μας είπε, νιώθει πολύ ευτυχισμένη που βρίσκεται σε αυτό το φιλόξενο μέρος, που ομολογουμένως ούτε εμείς δεν το περιμέναμε. Είναι πολύ καλά και δοξάζουμε τον Θεό που την έχουμε μαζί μας».