Ηράκλειο: Ο σύντροφός της "έσωσε" 21χρονη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στο Ηράκλειο, όταν μια 21χρονη κοπέλα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, καταναλώνοντας χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε διαδικτυακή επικοινωνία με τον σύντροφό της. Εκείνος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές.

