Μεγάλες καταστροφές από φουσκωμένα ρέματα και στην ανατολική Αττική - Δείτε εικόνες από ψηλά

Τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το βράδυ της Τετάρτης (21/1) αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αεροπλάνο το πρωί της Πέμπτης.

Στις εικόνες από αέρος, τις οποίες δημοσίευσε το Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, φαίνονται πλημμυρισμένες εκτάσεις και φουσκωμένα ρέματα στην Ανατολική Αττική. Στην τελευταία εικόνα φαίνονται και οι φερτές ύλες που κατέληξαν στην θάλασσα και άλλαξαν το χρώμα του νερού.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από αεροπλάνο που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 8 το πρωί της Πέμπτης (22/1).

Τεράστια ήταν τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν μετά τη χθεσινή κακοκαιρία, με το Αστεροσκοπείο να παραθέτει σχετικό χάρτη.

Σε αυτόν φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στου Παπάγου με 146,4 χιλιοστά, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τροιζηνίας με 130.4 χιλιοστά και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4 χιλιοστά.

Πηγή: Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Meteo παρέθεσε και ειδικό χάρτη για την Αττική, στο οποίο αποτυπώνονται με χρωματισμούς τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν μέχρι τις 19.30.