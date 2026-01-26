Απεγκλωβίστηκαν σώοι επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα στα Σπάτα

Αίσια κατάληξη είχαν οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο της Πετρέζας ανάμεσα σε Πικέρμι και Σπάτα, να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες οχήματος που παρασύρθηκε από το ρέμα, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.



Ειδικότερα, στις 13:00 σήμανε συναγερμός και σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.



Οι επιβάτες του οχήματος ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο τα νερά του ρέματος είναι ιδιαίτερα ορμητικά, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας



Τελικά τα άτομα διασώθηκαν και πλέον μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στο Πύργο της Πετρέζας.



Αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τα άτομα σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους



Επίσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος θα μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες.