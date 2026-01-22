Κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λεωφορείων από τον ΟΑΣΑ - Ποιες γραμμές αφορά

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ με απόφαση του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί - Αγία Τριάδα

Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη)

Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης)

Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι)

Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.