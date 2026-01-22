Λέκκας: Γιατί «πνίγηκαν» τα νότια προάστια - «Η ανάπτυξη των ακριβών περιοχών έγινε χωρίς σχέδιο»

Θρήνος επικρατεί για τον θάνατο μίας 56χρονης γυναίκας στη Γλυφάδα εν μέσω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η οποία μετέτρεψε σε ορμητικούς χειμάρρους πολλούς δρόμους, ειδικά στα νότια προάστια της Αθήνας.

Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά στην προσπάθειά της να διασχίσει έναν δρόμο δίπλα στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τις δραματικές στιγμές που βίωσε η Γλυφάδα και οι γύρω περιοχές χθες το βράδυ, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί άνθρωποι εκτέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο, πέρα από τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν.

Τα ερωτήματα για τα αίτια πρόκλησης αυτών των πλημμυρών είναι ήδη στο τραπέζι, αν και ανάλογα ερωτήματα έχουν απαντηθεί πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο και οι κάτοικοι της Αθήνας γίνονται ξανά θεατές στο ίδιο έργο.

«Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα»

«Η ανάπτυξη των ‘ακριβών’ περιοχών έγινε χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες, χωρίς τις κατάλληλες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός», τόνισε ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Το νότιο τμήμα του Υμηττού δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι δημιουργούν μεγάλα ποσά φερτού υλικού γιατί διαβρώνονται εύκολα», ανέφερε.

«Εκτός από το νερό που πέφτει -και έπεσε πολύ νερό- ήταν και η λεγόμενη στερεοπαροχή. Τα στερεά φερτά υλικά τα οποία παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα κατάντη, δηλαδή προς τα χαμηλότερα σημεία», εξήγησε ο κ. Λέκκας.

Ερωτηθείς αν αυτός ο κακός σχεδιασμός θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, υπογράμμισε: «Αυτό δεν φτιάχνεται τώρα πια. Είναι μία κληρονομημένη αμαρτία, μία κληρονομημένη τρωτότητα».

«Υπάρχει μία διαδικασία στο κενό. Πρώτα πολεοδομούμε και μετά βλέπουμε τα προβλήματα. Πρέπει να χαρτογραφούμε τα προβλήματα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε», δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας.