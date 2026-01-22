Γιώργος Παπανικολάου στο Flash.gr: «Δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ» – Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Γλυφάδα

Τι πληγές της μετράει η Γλυφάδα, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας το απόγευμα της Τετάρτης. Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, μιλώντας στην κάμερα του Flash.gr, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγική απώλεια της 56χρονης και περιέγραψε μια εφιαλτική νύχτα για την πόλη. Με τις πληγές σε σπίτια και οχήματα να είναι ακόμα νωπές, ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διασφαλίζοντας άμεσες παρεμβάσεις στον Υμηττό και ταχύτερες διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των κατοίκων.

«Πρώτα απ' όλα, συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας που έχασε τόσο τραγικά τη ζωή της χθες. Συλλυπητήρια στην κόρη της και στην οικογένειά της. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ. Ευτυχώς, μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εδώ, στην οδό Μετσόβου και στην Ανθέων, σε έναν δρόμο που έχει αντιπλημμυρικό αγωγό, έχει φρεάτια. Έχουν γίνει έργα τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλα σημεία. Δουλεύουμε, όπως βλέπετε πυρετωδώς, για να αποκαταστήσουμε τα πάντα.

Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχθεί η πόλη μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για να ενεργήσουμε κατ' επειγόντως σε σχέση με παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να μη ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Να παρέμβουμε δηλαδή και πιο ψηλά στο βουνό. Και άμεσα θα βγει και ανακοίνωση σε σχέση με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συμπολίτες μας που έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας» δήλωσε στον Flash.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Γλυφάδας συμπλήρωσε πως «έχουμε ζημιές σε πολλά οχήματα. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες. Καταγράφονται όλα αυτά και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως προβλέπεται».