Πλιάτσικο στα συντρίμμια της κακοκαιρίας - Επιτήδειοι έκλεψαν πλαστικά από αυτοκίνητο στη Βούλα

Το χειρότερο πρόσωπό τους έδειξαν επιτήδειοι την ώρα της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, διαλύοντας ένα αυτοκίνητο για να πουλήσουν τα πλαστικά του μέρη στην «μαύρη αγορά».

Τη στιγμή που συμπολίτες μας έδιναν μάχη με τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στη Βούλα βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, κάνοντας πλιάτσικο.

Κάτοικος της Βούλας, μίλησε στην ΕΡΤ, καταγγέλλοντας πως έπεσε θύμα πλιάτσικου τη στιγμή η κακοκαιρία χτύπαγε αλύπητα την περιοχή με σφοδρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι αφαίρεσαν με κάθε προσοχή τα πλαστικά του αυτοκινήτου της και από τις 2 πλευρές.

Μάλιστα οι δράστες είχαν τον χρόνο να κάνουν «καθαρή δουλειά» και έτσι δεν έσπασαν κανένα εξάρτημα. Εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους και πλήρως την κακοκαιρία που γονάτιζε τις γύρω περιοχές καθώς οι περισσότεροι πολίτες είχαν βρει από νωρίς καταφύγιο στο σπίτι τους, ακολουθώντας τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων.

Η ίδια καταγγέλλει πως δεν υπάρχει περίπτωση τα πλαστικά να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, μιας και στον δρόμο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητο δεν σημειώθηκαν πλημμύρες.

«Ενώ κάποιοι άνθρωποι βγήκαν για να βοηθήσουν για την κακοκαιρία, κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανείς στους δρόμους και έτσι προέβησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Παρκάραμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας όπου δεν υπήρχε νεροποντή ούτε με πλημμύρες. Το πρωί καταλάβαμε ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις 2 πλευρές, τα έβγαλαν με προσοχή γιατί δεν είχαν σπάσει», κατήγγειλε στον αέρα της εκπομπής.