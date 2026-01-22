Οι δραματικές στιγμές στην Άνω Γλυφάδα – Η μάχη με τον χείμαρρο για τον απεγκλωβισμό της 56χρονης

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, όταν η σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε φονικούς χειμάρρους. Μια 56χρονη γυναίκα η Χριστίνα Φουστέρη, βρέθηκε να παλεύει με τα ορμητικά νερά, τα οποία την παρέσυραν για αρκετά μέτρα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Το χρονικό της παράσυρσης

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο τεράστιος όγκος νερού που κατέβαινε από τις γύρω περιοχές υπερχείλισε τους δρόμους. Η56χρονη εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού, στην προσπάθειά της να διασχίσει το σημείο ή να φτάσει στο όχημά της, έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε από τη δύναμη του νερού.

Το βίντεο-ντοκουμέντο του flash.gr

Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο ρεπόρτερ του flash.gr, αποτυπώνεται η απόλυτη αγωνία. Μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και κάτω από καταρρακτώδη βροχή, διακρίνονται οι προσπάθειες των περιοίκων και των διασωστών να εντοπίσουν και να ανασύρουν τη γυναίκα.

Οι φωνές, ο ήχος του νερού που θυμίζει ποτάμι και οι αναμμένοι φάροι των οχημάτων συνθέτουν ένα σκηνικό καταστροφής. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι παρευρισκόμενοι επιχειρούν να δημιουργήσουν μια «αλυσίδα» προστασίας για να φτάσουν στο θύμα.

Τραγικό τέλος

Η γυναίκα, αφού ανασύρθηκε από τον χείμαρρο, μεταφέρθηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν έχει τραύματα και πέθανε από πνιγμό σύμφωνα με τους γιατρούς. Πριν από λίγο ενημερώθηκαν και οι οικείοι της.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι η Άνω Γλυφάδα μετατρέπεται σε «παγίδα» κάθε φορά που ξεσπά έντονη βροχόπτωση, ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στον φακό του flash.gr μιας γειτόνισσας του θύματος, της οποίας ο σύζυγος και ο γιος κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν την 56χρονη.

«Άκουσα τους γείτονες να φωνάζουν «τη γυναίκα κάποιος, τη γυναίκα κάποιος». Βγήκαν αμέσως έξω ο γιος μου και ο σύζυγός μου για να βοηθήσουν. Την είχε παρασύρει το νερό και την είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Απ' ό,τι μου είπε ο σύζυγός μου, η γυναίκα στην αρχή είχε τις αισθήσεις της, κουνούσε το αριστερό της πόδι. Προσπαθούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά ήταν αδύνατον γιατί είχε πάρει νερό και ήταν τόσο ορμητικά τα νερά που έβρισκαν μεγάλη αντίσταση. Προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο, δυστυχώς δεν αντιδρούσε, εγώ δεν άκουσα καθόλου τη φωνή της. Έκαναν προσπάθειες μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική που σήκωσε λίγο το όχημα και την απεγκλώβισε, αλλά δυστυχώς...»

Περιγράφοντας η γυναίκα τις δραματικές στιγμές, είπε πως το μισό σώμα, από τη μέση και πάνω, της άτυχης 56χρονης ήταν μέσα στο νερό και είχε πιαστεί η μπλούζα της στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. «Προσπάθησε ο σύζυγός μου να της σκίσει τη μπλούζα αλλά δεν γινόταν γιατί τον χτυπούσαν κι εκείνον πέτρες και κλαδιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί όρθιος».

Η γυναίκα εμφανώς φορτισμένη δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει αυτό που συνέβη: «Είναι τραγικό, τραγικό. Από χθες δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας».

Όπως αναφέρει άλλη κάτοικος στην κάμερα του flash.gr η άτυχη γυναίκα πήγε να περάσει το δρόμο όπου για πολλές ώρες είχε πλημμυρίσει από τα νερά . Φορούσε τακούνια και παρασύρθηκε από το χείμμαρο παρασύρθηκε από τα νερά και σφήνωσε σε ένα αυτοκίνητο όπου χτύπησε το κεφάλι της, την σκέπασαν τα νερά και πνίγηκε.