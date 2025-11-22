Παγκράτι: Από παραβίαση STOP η θανατηφόρα παράσυρση της 75χρονης - Συνόδευε την ΑμεΑ κόρη της

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το βράδυ, στο Παγκράτι, όπου μια 75χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια της κόρης της, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το δυστύχημα οφείλεται σε παράβαση του Stop. Ο ηλικιωμένος οδηγός συγκρούστηκε πρώτα με όχημα που οδηγούσε 58χρονος και στη συνέχεια κατέληξε να χτυπήσει άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα και την άτυχη γυναίκα.

Την ώρα του συμβάντος, η 75χρονη συνόδευε την κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η 32χρονη γλίτωσε, ενώ η μητέρα της υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.

Η κόρη της γυναίκας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Αστυνομικοί τη μετέφεραν στο τμήμα, όπου έχει την υποστήριξη ψυχολόγων. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για μια 32χρονη με νοητικά προβλήματα, η οποία είχε ως μοναδικό της στήριγμα τη μητέρα της, αφού ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή.

Σημειώνεται ότι και οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο διέθεταν σε ισχύ άδεια οδήγησης.