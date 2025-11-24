Απολογείται ο 57χρονος για την τραγωδία στο Μασταμπά - Κατηγορείται ότι σκότωσε μητέρα και αδελφό

Ώρα απολογίας σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου για τον γιο της διπλής οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου στον Μασταμπά Ηρακλείου, με μία 94χρονη και έναν 60χρονο να χάνουν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Ο 57χρονος άνδρας νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος για να ξεφύγει από τις φλόγες. Το Σάββατο (22/11) πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε απευθείας στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο άνδρας αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα υγείας, λόγω των βαρύτατων τραυματισμών που υπέστη.

Σε βάρος του 57χρονου, είχε εκδοθεί ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση. Ως προς τις ανθρωποκτονίες, την προανάκριση χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου.

Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, από την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο η 94χρονη μητέρα και ο 60χρονος κατάκοιτος αδελφός του κατηγορούμενο.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, στο πόρισμά του είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για εμπρησμό από πρόθεση, εντοπίζοντας πολλαπλές εστίες φωτιάς στο σπίτι.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Εξαρχής οι υποψίες των Αρχών στράφηκαν στη διπλή ανθρωποκτονία αφού τόσο τα ευρήματα -η νάιλον σακούλα στο κεφάλι του απανθρακωμένου αδερφού και οι διαφορετικές εστίες φωτιάς στο εσωτερικό του διαμερίσματος- όσο και η περίεργη συμπεριφορά του έτερου αδερφού, ο οποίος πήδηξε τελικά από την ταράτσα του 4ου ορόφου στο κενό, παρέπεμπαν σε αυτήν την εκδοχή.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Η κλειδωμένη πόρτα και τα μαχαίρια

Λεπτομέρειες για το περιστατικό περιγράφονται στη δικογραφία, που τμήμα της δημοσίευσε το patris. «Κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς», αναφέρεται στη δικογραφία.

Φωτό: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια ωστόσο εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».

Μάλιστα, στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος οι αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …». Μόλις οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τους δύο νεκρούς. Ο μεν κατάκοιτος γιος «έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης» και εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι ενώ η δε μητέρα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».