Κρήτη: Θρίλερ με τον θάνατο μητέρας και γιου στο Ηράκλειο - Στο «μικροσκόπιο» για τη φωτιά ο αδελφός

Απαντήσεις στο θρίλερ της οικογενειακής τραγωδίας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μητέρα και γιος απανθρακώθηκαν από φωτιά στο σπίτι τους, αναζητούν οι Αρχές, εξετάζοντας το ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας.

Ένας ακόμη γιος της οικογένειας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ύστερα από πτώση από την ταράτσα του σπιτιού τους στον Μασταμπά.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:30 το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Οι κάτοικοι, ακούγοντας κραυγές και εκρήξεις, βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, αντικρίζοντας πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι της οικογένειας.

Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό, βρέθηκαν μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα: η ηλικιωμένη μητέρα κειτόταν νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα έχοντας χάσει τη ζωή της από τις αναθυμιάσεις.

Στο διπλανό δωμάτιο, όπου βρισκόταν ο κατάκοιτος γιος της, οι πυροσβέστες εντόπισαν πλαστική σακούλα στο κεφάλι του, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο διπλής ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το σενάριο ο δεύτερος γιος -ο οποίος πήδηξε από την ταράτσα σε διπλανό κτήριο- να έβαλε τη φωτιά και στη συνέχεια να προέβη στην απελπισμένη αυτή ενέργεια.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 57 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στην πτώση, καταλήγοντας σε λαμαρίνες, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας και αδελφή των δύο ανδρών βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχοντας μέσα σε λίγα λεπτά χάσει τη μητέρα και τον αδελφό της, ενώ ο δεύτερος παλεύει για τη ζωή του.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στο neakriti.gr την οικογένεια ως ήσυχη και απομονωμένη, χωρίς να έχουν δώσει ποτέ αφορμή για προβλήματα. «Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», δήλωσαν συγκλονισμένοι, κοιτάζοντας το μαυρισμένο από τη φωτιά διαμέρισμα.

Το ματωμένο μαχαίρι στην πόρτα

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να ενισχύεται και από τον εντοπισμό άλλων δύο σημαντικών στοιχείων.

Πρόκειται για ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος που βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού καθώς και ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος που εντοπίστηκε στην ταράτσα στο σημείο, από όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα ευρήματα είναι τέτοια που την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική Αστυνομία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Το χρονικό



Η οικογενειακή τραγωδία σύμφωνα με το Neakriti, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις οκτώ και μισή το βράδι στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Χαλέπας στο Μασταμπά, όταν ξέσπασε από άγνωστη αιτία φωτιά.

Η ηλικιωμένη γυναίκα με σοβαρά κινητικά προβλήματα όπως και ο κατάκοιτος γιος της έπειτα από εγκεφαλικό που είχε υποστεί, βρέθηκαν σχεδόν απανθρακωμένα γι'αυτό και τηρείται μικρή επιφύλαξη ως προς την ταυτοποίηση του δεύτερου νεκρού που φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο.

Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, κάτι το οποίο κατάφεραν με αρκετή δυσκολία αφού μέσα από τη θύρα ήταν δεκάδες αντικείμενα και ρούχα.

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών.

Πρόκειται για τον γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις ως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία. Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση φρουρούμενος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε απόλυτο θρίλερ. Η έρευνα δεν περιορίζεται στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς αλλά ενός φρικτού εγκλήματος.

Δύο εστίες φωτιάς

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 υπαλλήλους και 4 οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.