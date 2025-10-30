Ελλάδα Παλαιό Φάληρο Πυροσβεστική Ηλικιωμένοι Φωτιά

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο - Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού.

Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού και ευτυχώς τέθηκε άμεσα σε πλήρη έλεγχο. 

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα – οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το σημείο απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Παλαιό Φάληρο Πυροσβεστική Ηλικιωμένοι Φωτιά

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader