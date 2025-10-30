Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο - Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού και ευτυχώς τέθηκε άμεσα σε πλήρη έλεγχο.
Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα – οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το σημείο απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.