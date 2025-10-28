Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 70χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Πρόκειται για μια 70χρονη, η οποία εντοπίστηκε στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Λίγο αργότερο βεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Για την κατάσβεση έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η ηλικιωμένη είχε ήδη χάσει τη ζωή της.