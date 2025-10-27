Ρίγη συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη

Με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό, η Θεσσαλονίκη τίμησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, τη μνήμη του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Η πόλη απέδωσε φόρο τιμής στον Γιώργο Λυγγερίδη μέσα από την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του που πλέον κοσμεί το πάρκο που φέρει το όνομά του στην πλατεία Σιντριβανίου, στο κέντρο της πόλης. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:15 και αποτέλεσε μια στιγμή αναγνώρισης της θυσίας του.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε τη βαρύτητα της θυσίας του αστυνομικού, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας, μεταξύ αυτών οι Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σταύρος Καλαφάτης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Στέλιος Αγγελούδης, Σπύρος Βούγιας και Νικήτας Κακλαμάνης.

Παρόντες ήταν επίσης η μητέρα και ο πατέρας του Λυγγερίδη, η ηγεσία της αστυνομίας, η διμοιρία στην οποία υπηρετούσε, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων των αστυνομικών.

Ο Αθανάσιος Λυγγερίδης, συγγενής του αδικοχαμένου αστυνομικού, απηύθυνε σύντομο λόγο στη μνήμη του αναδεικνύοντας την αφοσίωση και την προσφορά του στην υπηρεσία και στην κοινωνία.

Η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη δήλωσε με έκδηλη τη συγκίνησή της πως υπάρχουν «ανάμεικτα συναισθήματα… Λύπη που μας κατακλύζει εδώ και δύο χρόνια και από την άλλη αισθανόμαστε τόση υπερηφάνεια για αυτό το παιδί. Νομίζω είναι ο πρώτος ένστολος που τοποθετείται σε ένα τόσο κεντρικό σημείο και μέρος της πόλης. Θα αποτελέσει μια αρχή ο Γιώργος. Όλος ο κόσμος να τον τιμήσει όπως του αρμόζει, να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτόν τον ήρωα».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, τόνισε ότι το έργο θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης ως μόνιμο σύμβολο γενναιότητας, αυτοθυσίας, αφοσίωσης, σεβασμού και πίστης σε αρχές, ιδανικά και αξίες. Όπως επισήμανε, η ονομασία του πάρκου με το όνομα του Λυγγερίδη αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής προς τον ίδιο και τη θυσία του.

«Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να δώσει το όνομα του Ήρωα σε αυτό το πάρκο είναι η ελάχιστη αναγνώριση προς τον Γιώργο Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, αλλά και προς τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο χώρος αυτός προορίζεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τους πολίτες και να αφυπνίσει συνειδήσεις, υπενθυμίζοντας το ηρωικό παράδειγμα του αστυνομικού.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε μια στιγμή συλλογικής μνήμης και τιμής για έναν άνθρωπο που πλήρωσε με τη ζωή του την αφοσίωσή του στο καθήκον.