Δολοφονία Λυγγερίδη: Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα η δίκη -142 κατηγορούμενοι, 215 μάρτυρες

Στις 5 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε να ξεκινήσει η δίκη για εγκληματική οργάνωση σχετικά με τη δράση οργανωμένων οπαδών, η οποία σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την υπόθεση Λυγγερίδη

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού και στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 147 κατηγορούμενοι, ενώ θα καταθέσουν και 215 μάρτυρες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τα μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός (πρόεδρος και τέσσερις αντιπρόεδροι) με τις σε βάρος τους κατηγορίες να είναι σε βαθμό πλημμελήματος (χρηματοδότηση εγκληματικής ομάδας και υποκίνηση αθλητικής βίας). Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ηγετική ομάδα της Θύρας 7, καθώς και άλλοι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σε βαθμό πλημμελήματος παραπέμπονται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και τέσσερα στελέχη της διοίκησης: ο Γιάννης Μώραλης, ο Κώστας Καραπαπάς, ο Μιχάλης Κουντούρης και ο Δημήτρης Αγραφιώτης.

Οι υπόλοιποι 142 κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 έως και το 2024, από κοινού με να εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, προς διάπραξη εκρήξεων και άλλων κακουργημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Λυγγεριδη, ο φυσικός αυτουργός έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη.Τον περασμένο Μάιο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά καταδίκασε ομόφωνα τον 19χρονο κατηγορούμενο σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία, καθώς και σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και παραβάσεων του αθλητικού νόμου.