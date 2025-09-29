Αριστείο Ανδραγαθίας στον Γιώργο Λυγγερίδη - Τιμήθηκε και η διμοιρία του από την Ελληνική Αστυνομία

Έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, όταν χτυπήθηκε από μια ναυτική φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του, λίγες ημέρες μετά τον φρικτό τραυματισμό του. Ο Γιώργος Λυγγερίδης έφυγε από τη ζωή, αλλά κανείς δεν τον ξεχνά.

Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε τον Ανθυπαστυνόμο ε.α. Γιώργο Λυγγερίδη με το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», ενώ απονεμήθηκε ο «Αστυνομικός Σταυρός» σε 17 αστυνομικούς της διμοιρίας Α-535, στην οποία ανήκε ο αδικοχαμένος αστυνομικός.



Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, στην ειδική τελετή απονομής των μεταλλίων στους οικείους του πεσόντα στο καθήκον Γιώργου Λυγγερίδη και στους αστυνομικούς της Α-535 Διμοιρίας Αποκατάστασης Τάξης.

Ελάχιστη αναγνώριση της θυσίας του

Μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, απονεμήθηκε στους γονείς και την αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», ως ελάχιστη αναγνώριση της ηρωικής προσφοράς και θυσίας του στην υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν «Αστυνομικοί Σταυροί» σε 17 αστυνομικούς της διμοιρίας του, οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους, μετέφεραν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφό τους σε ασφαλέστερο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη στην περιοχή.



Τα μετάλλια επέδωσαν, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσία συναδέλφων και οικείων των τιμώμενων προσώπων.

«Το Σώμα δεν ξεχνά τους ανθρώπους του»

«Το Σώμα δεν ξεχνά τους ανθρώπους του που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Δεν ξεχνά τις οικογένειες των ανθρώπων μας. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε για πάντα, όσο υπάρχει Ελληνική Αστυνομία» τόνισε ο Αρχηγός Δημήτριος Μάλλιος, υπογραμμίζοντας πως «η οικογένεια του Γιώργου είναι οικογένεια δική μας πλέον. Είναι κομμάτι του Σώματος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι».

Παράλληλα, κάλεσε τους αστυνομικούς να θυμούνται ότι «οι άνθρωποι είναι που κάνουν την αστυνομία. Οι άνθρωποι του Σώματος. Εσείς και οι οικογένειές σας».

«Κραυγή αφύπνισης απέναντι στη βία»

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Αθανάσιος Κάμπρας, τόνισε ότι η εκδήλωση «είναι η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε ανθρώπους που δεν δίστασαν και δεν οπισθοχώρησαν», χαρακτηρίζοντας τη θυσία του Γιώργου Λυγγερίδη «κραυγή αφύπνισης απέναντι στη βία, στην τυφλή οπαδική μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή παραλογισμού».



Υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν χτυπήθηκε ακόμα ένας αστυνομικός. Χτυπήθηκε η ίδια η έννοια του καθήκοντος. Ο Γιώργος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος τους συμπολίτες του, τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα» ενώ επεσήμανε ότι «η ζωή του, η παρουσία του, η αυτοθυσία του αρκούν για να μας θυμίζουν τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν».



Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη «καμιά στιγμή δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους, αλλά το καθήκον, τον συνάδελφό τους και τον φίλο τους» και έκλεισε λέγοντας «δεν θα ξεχάσουμε. Ηρωικός στο θάνατο, αθάνατος στη μνήμη».

«Ήταν ένας ήρωας»

Ράγισαν καρδιές όταν ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη πήρε τον λόγο.

Ως «ένα μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες, μόνο άξιοι άντρες, μόνο αυτοί που έχουν τόλμη και θάρρος» χαρακτήρισε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη την τιμητική διάκριση στη μνήμη του γιου του, τονίζοντας πως «ο γιος μου ήταν ένας από αυτούς, ένας ήρωας».

Με συγκίνηση σημείωσε ότι «η μοίρα όμως δεν ήθελε να είναι εδώ μαζί με όλους τους συναδέρφους, αλλά είναι μες στην καρδιά μας» και κλείνοντας την ομιλία του αναφώνησε «Αθάνατος!».



Η τελετή έκλεισε με τον διμοιρίτη της διμοιρίας Α-535 να περιγράφει τις ηρωικές προσπάθειες των συναδέλφων του για να προστατεύσουν και να κρατήσουν στη ζωή τον Γιώργο Λυγγερίδη, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να επιχειρήσουν για την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή, λόγος για τον οποίο τους απονεμήθηκε, μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ο «Αστυνομικός Σταυρός».



Έπεσε στο καθήκον

Ήταν στις 7 Δεκεμβρίου 2023 όταν ο αστυνομικός Γιώργοςς Λυγγερίδης βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία με την Α-535 Διμοιρία Αποκατάστασης Τάξης για τη λήψη μέτρων τάξης στο Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» σε αγώνα βόλεϊ ανδρών.

Ο άτυχος αστυνομικός βρέθηκε αντιμέτωπος με οργανωμένη επίθεση ομάδας ατόμων με ναυτικές φωτοβολίδες, αυτοσχέδιους εμπρηστικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα μέσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πεδίο, εξαιτίας του οποίου επήλθε ο θάνατος του στις 27 Δεκεμβρίου του 2023.



Οι αστυνομικοί της διμοιρίας Α-535 ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία μαζί με τον Γιώργο Λυγγερίδη στον προαναφερθέντα αγώνα, κατάφεραν, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο, να μεταφέρουν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφο τους σε ασφαλέστερο σημείο όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κατέστειλαν τη δράση των επιτιθέμενων, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την τάξη και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

