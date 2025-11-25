Φονικό στη Νέα Πέραμο: Το βίαιο παρελθόν, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ - Είχαν βγει και μαχαίρια

Σαν χρονικό προαναγγελθείσας τραγωδίας βλέπουν οι αστυνομικοί την υπόθεση στη Νέα Πέραμο με το φονικό ανάμεσα σε δυο αδέλφια. Μάρτυρες που διαμένουν στην γειτονιά ανέφεραν στους αστυνομικού ότι οι καυγάδες ανάμεσα στα δύο αδέρφια που διέμεναν στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, ήταν καθημερινοί.

Και οι δυο ήταν βίαιοι μεταξύ τους, ενώ το αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών, δημιουργούσε ένταση στις σχέσεις τους, η οποία κατέληγε σε έντονους διαπληκτισμούς και συμπλοκές. Οι εκατέρωθεν απειλές, ότι θα σκοτώσει ο ένας τον άλλον, ήταν πολύ συχνές. Μάλιστα και στο παρελθόν είχε βγει μαχαίρι σε μεταξύ τους καυγά.

Ο θάνατος της μητέρας άλλαξε τα δεδομένα

Οι αστυνομικοί άρχισαν να συνθέτουν το παζλ του παρελθόντος με βάση όσα κατέθεσαν οι γείτονες των δυο αδελφιών. Οι προστριβές ανάμεσα στο 47χρονο θύμα και τον 44χρονο αδερφοκτόνο μεγεθύνθηκαν όταν πέθανε η μητέρα τους, η οποία είχε κατευναστικό ρόλο, ενώ παράλληλα τους συντηρούσε.

Έμειναν πίσω πέντε αδέρφια εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός. Τα τρία από αυτά, ο μεγαλύτερος 48 χρόνων, το 47χρονο θύμα και ο 44χρονος δράστης ζούσαν μαζί κάτω από άθλιες συνθήκες. Σιτίζονταν με τρόφιμα που τους έδινε η εκκλησία και οι γείτονες, ενώ το σπίτι τους δεν είχε τζάμια και παράθυρα, τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια καυγάδων ανάμεσά τους.

Οι συμπλοκές μεταξύ τους ήταν άγριες και κάποιες φορές επιτίθονταν και στον 48χρονο, ο οποίος προσπαθούσε να τους ηρεμήσει. Τα δύο «αντίπαλα» αδέρφια σε μία περίπτωση που είχε παρέμβει ο μεγαλύτερος, εκείνοι άρχισαν να τον κυνηγούν με μαχαίρια στον δρόμο.

Στο πρόσφατο παρελθόν ο 44χρονος είχε επιχειρήσει να πνίξει τον 47χρονο. Ο μεγαλύτερος ήταν αυτός που στις 05:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας ειδοποίησε την αστυνομία όταν βρήκε τον αδερφό του νεκρό, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με ψαλίδι από τον 44χρονο. Οι αστυνομικοί που έφθασαν εκεί βρήκαν νεκρό τον 47χρονο και συνέλαβαν τον αδερφό του.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο δράστης έφερε τραύματα στο πρόσωπο, δείγμα πως υπήρχε συμπλοκή ανάμεσά τους, και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας, το 47χρονο θύμα είχε αναφέρει σε επαγγελματία οδηγό, που τον είχε βρει να κάθεται στον δρόμο, "δεν πάω σπίτι γιατί θα σκοτώσω τον αδερφό μου". Δράστης και θύμα δεν εργάζονταν καθώς είχαν πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και τους συντηρούσε ο 48χρονος μεγαλύτερος αδερφός τους, που εργαζόταν ως διανομέας.

Το 47χρονο θύμα κάποιες φορές μεταφερόταν στην Αθήνα, όπου κοιμόταν ως άστεγος μέσα σε χαρτόκουτα και επαιτούσε σε περαστικούς.