Επιβάτης λεωφορείου στην Κοζάνη: «Άρπαξα το τιμόνι ενστικτωδώς όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή»

Για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν χρειάστηκε να αναλάβει το τιμόνι του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα, καθώς αυτό άρχισε να χτυπά στις μπάρες αφού ο οδηγός υπέστη ανακοπή, μίλησε ο υπάλληλος της ΔΕΗ που κατάφερε να σταματήσει το μεγάλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι με προορισμό τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως περιέγραψε στο kozan.gr, καθόταν στο μέσο του λεωφορείου «κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».

Όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος, είδε τον οδηγό πεσμένο στο πλάι και χωρίς τις αισθήσεις του. «Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο», συνέχισε.

Παρά τον πανικό και την αναστάτωση των επιβατών, ηρεμία επικράτησε μόλις το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου περιέγραψε την αγωνιώδη στιγμή λέγοντας ότι ο οδηγός υπέστη έμφραγμα και ένας νεαρός ανέλαβε τον έλεγχο, σώζοντας έτσι όλους τους επιβάτες. «Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε», είπε.

Η κυρία Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε». Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας τόνισε ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο με καθημερινή επαφή με τους εργαζόμενους στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που ενισχύει τη δραματική διάσταση του περιστατικού.

Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Για 45 λεπτά έγινε προσπάθεια ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, όμως ο άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.