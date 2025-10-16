Ενδυνάμωση των σχέσεων Θεσσαλονίκης – Κολωνίας

Της Λεμονιάς Βασβάνη.

Ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η εκθεσιακή δραστηριότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Στέλιου Αγγελούδη με την δήμαρχο Κολωνίας Henriette Reker που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στο δημαρχείο της πόλης μας.

