Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά – 10 προσαγωγές, 2 συλλήψεις

Αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Κατά τους ελέγχους, σύμφωνα με την αστυνομία, ελέγχθηκαν 108 άτομα και 11 οχήματα, προσήχθησαν 10 άτομα και συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

