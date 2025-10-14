Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δική μου εισήγηση το «συμφωνώ» του Βορίδη, δεν πρότεινα άλλο τρόπο κατανομής

Στο επίμαχο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη, την υπογραφή που έβαλε δηλαδή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην απόφαση που εφαρμόζει την τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτόπων, αναφέρθηκε ο Αθανάσιος Καπρέλης, ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας - ο οποίος είχε αναλάβει το τιμόνι του Οργανισμού για συνολικώς 6 χρόνια σε δύο διαφορετικές θητείες (Μάρτιος ‘10 - Ιανουάριος ‘13 και Ιούνιος ‘16 - Νοέμβριος ‘19) - υποστήριξε πως ο ίδιος ήταν που προχώρησε στη σχετική εισήγηση στον Μάκη Βορίδη και πως δεν του πρότεινε εναλλακτικό τρόπο κατανομής.

«Το 2019 προτείνατε στον Μάκη Βορίδη συγκεκριμένη κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων, που είναι το περίφημο “συμφωνώ”. Του προτείνατε άλλο τρόπο κατανομής;» ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Αθανάσιο Καπρέλη να απαντά αρνητικά.

«Υπήρξαν συνολικώς τρία “συμφωνώ”»

Μάλιστα, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή πως τον ίδιο τρόπο κατανομής είχε προτείνει και στους προκατόχους του Μάκη Βορίδη, υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη και Ευάγγελο Αποστόλου και επίσης είχε πάρει πράσινο φως. Υπήρξαν συνολικώς τρία «συμφωνώ», όπως είπε.

«Πώς εκτοξεύτηκε ακόμη περισσότερο το εικονικό ζωικό κεφάλαιο; Είτε ήταν λάθος η κατανομή είτε δεν έγιναν οι έλεγχοι…», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, με τον μάρτυρα να απαντά πως «ο Γρηγόρης Βάρρας το ‘20 χρησιμοποίησε χωρίς “συμφωνώ” την κατανομή του ‘19. Ο Παπάς στη συνέχεια πήρε τη σύμφωνη γνώμη υπουργού».

«Δεν είχα ποτέ παρέμβαση από υπουργούς για ελέγχους. Τηλέφωνα από βουλευτές για θέματα γίνονταν, παρέπεμπα στους αρμόδιους αντιπροέδρους», κατέθεσε σε άλλο σημείο ο μάρτυρας.

Οι αιχμές στον Γρηγόρη Βάρρα - «Λίγο τσιμπημένη» η αύξηση των ζώων

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε αιχμές στο διάδοχό του Γρηγόρη Βάρρα, καθώς αναφερόμενος στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, περιέγραψε: «Παραδώσαμε στον κύριο Βάρρα και τον ενημερώσαμε αναλυτικά. Του είπα ότι βλέπω εκτίναξη. Του είπα του Βάρρα πως είναι λίγο τσιμπημένα. Του είπα: “προχώρα έκτακτους ελέγχους”. Ήταν στο ξεκίνημα της δικής του θητείας».

Σε άλλο σημείο, ερωτηθείς από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για την πολύκροτη υπόθεση Μαγειρία (σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου) και συγκεκριμένα για ποιο λόγο δεν έστειλε τα ευρήματα της έρευνας στον εισαγγελέα, ο Αθανάσιος Καπρέλης απάντησε: «Έγινε έρευνα επί 1,5 χρόνο. 19 κλιμάκια ελεγκτών έλεγξαν τα βοοειδή, υπήρχε κύκλωμα. Στον εισαγγελέα ήταν έτοιμο το πακέτο να πάει, το παρέδωσα στον κύριο Βάρρα. Ήταν δυο, τρεις υποθέσεις έτοιμες για εισαγγελέα».

Οι «τρύπες» στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων

Ο πρώην επικεφαλής του Οργανισμού υποστήριξε πως η πρόσβαση των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων σε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εκείνη που μπορεί να οδήγησε σε ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών.

«Πώς φτάσαμε σε παραβατικές συμπεριφορές; Το 2017 υποχρεωθήκαμε από την Κοινότητα να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα. Δηλαδή ο καθένας στα ΚΥΔ να βλέπει τους χάρτες όλης της Ελλάδας. Όταν λοιπόν έχεις στο Κιλκίς ένα ΚΥΔ που βλέπει το Γαϊδουρονήσι, δημιουργούνται τρύπες. Τι έκαναν; Καθυστερούσαν μέχρι το πάρα πέντε των δηλώσεων ώστε οι επιτήδειοι να δουν τα αδήλωτα παντού και να τα δηλώσουν», κατέθεσε.

Σε άλλο σημείο, υποστήριξε πως υπάρχει ενημέρωση για τους ελέγχους 48 ώρες πριν, κυρίως στους κτηνοτρόφους προκειμένου να μαζέψουν τα κοπάδια τους.

Το σχόλιο για την υπόθεση Κορασίδη

Ερωτηθείς από τον Μακάριο Λαζαρίδη αναφορικώς με τον «πράσινο» Μόσχο Κορασίδη και συγκεκριμένα για το «εάν είναι φυσιολογικό υπάλληλος του Οργανισμού να παρεμβαίνει και να δίνει συμβουλές σε δικηγόρο αγροτών που εμπλέκονται με καταλογισμούς προστίμων ύψους 400.000 ευρώ», ο μάρτυρας απάντησε: «όποιος το ακούει, λέει “όχι”»