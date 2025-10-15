ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν πληρωμές υπό τον φόβο των τρακτέρ- Τους «γαλάζιους» βουλευτές ενημερώνει ο Τσιάρας

Με βαθιά πολιτική ανάσα μοιάζουν για την κυβέρνηση οι σχεδιαζόμενες από σήμερα – εκτός απροόπτου βεβαίως – πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των οφειλόμενων από το 2024 αποζημιώσεων σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους, παρά την έφοδο από προχθές της OLAF, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των προηγουμένων ωρών θα καθυστερούσε τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σε περιβάλλον δημοσκοπικής στασιμότητας για την κυβέρνηση, όπως κατέδειξε η έρευνα της Opinion Poll για το Action 24 και σε μία συγκυρία, όπου η Νέα Δημοκρατία πασχίζει να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων το συντομότερο δυνατόν έχει εξελιχθεί σε απόλυτη προτεραιότητα για το Μέγαρο Μαξίμου, όπως ομολογεί στο flash.gr κορυφαίος Υπουργός της κυβέρνησης.

Πάντως, η άσκηση δεν είναι καθόλου απλή και κατέστη ακόμη δυσκολότερη μετά την παρέμβαση της ΟLAF προχθές Δευτέρα, όταν και δύο Έλληνες αξιωματούχοι της ξεσκονίζουν όλες τις πληρωμές, αλλά και τις καταγγελίες την τελευταία 12ετία και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα παραμείνουν στην Αθήνα για μία εβδομάδα.

Υπό τον φόβο των μπλόκων

Υπό το φόβο… έκρηξης στις αγροτικές περιοχές και με ορατό τον κίνδυνο να στηθούν αγροτικά μπλόκα ανά την επικράτεια… πριν από την ώρα τους ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας φαίνεται πως διασφάλισαν να μην παραβιαστεί ο αρχικός προγραμματισμός και να ξεκινήσει από σήμερα ο Οργανισμός να πληρώνει τις εκκρεμότητες του 2024.

Συγκεκριμένα και όπως πληροφορείται o flash.gr, από σήμερα Τετάρτη (15/10) θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις του 2024 για τα προγράμματα της μελισσοκομίας και του οίνου, αλλά και για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντός της ημέρας δεν αποκλείεται να δημοσιοποιηθεί και ένα συνολικότερο χρονοδιάγραμμα καταβολών των αποζημιώσεων με την κυβέρνηση να σχεδιάζει να καταβάλλει ενισχύσεις συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ εντός του Οκτωβρίου. Επίσης, στην κυβέρνηση…τρέχουν, ώστε έως τα τέλη Νοεμβρίου να έχει καταβληθεί η προκαταβολή της ενίσχυσης του 2025, καθώς η προθεσμία των αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 20 Οκτωβρίου.

Βάσει του ίδιου πλάνου, η εξόφληση της προσδιορίζεται βάσει του σημερινού σχεδιασμού στις πρώτες εβδομάδες του 2026. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος τονίζει ότι για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί σημαντικό στοίχημα οι πληρωμές να γίνουν με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, ιδίως αφ ης στιγμής είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ΑΑΔΕ και υπό τους αυστηρότατους όρους, που έχει θέσει πλέον η Κομισιόν.

Ο Τσιάρας ενημερώνει τους «γαλάζιους» βουλευτές

Με το… κρατούμενο της έναρξης των πληρωμών του 2024 ο αρμόδιος Υπουργός, Κωνσταντίνος Τσιάρας, αναμένεται να ενημερώσει τους «γαλάζιους» βουλευτές για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο κυβερνών κόμμα θεωρούν ότι οι βουλευτές ιδίως αυτοί, που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και τον κυβερνητικό σχεδιασμό, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από τη μεγάλη πλειοψηφία των συνεπών αγροτών για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων.

Άλλωστε, με «ανοιχτές» τις υποθέσεις της τραγωδίας των Τεμπών και της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο, που θα ήθελαν στην κυβέρνηση είναι ένα «θερμό» μέτωπο με τους αγρότες, που θα ενέτεινε το ήδη σημαντικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια.