Ο Φάμελλος παίζει «καθυστερήσεις» με την Πολιτική Γραμματεία γιατί ο Πολάκης... περιμένει

Ο Παύλος Πολάκης είναι έτοιμος να τα πει για τα καλά στον Σωκράτη Φάμελλο, στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, για τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο χανιώτης βουλευτής θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό «διασπαστή» και τον πρόεδρο του κόμματος, «μαλθακό» απέναντι του.

Μάλιστα, ζητά επίμονα τη σύγκλιση του οργάνου από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, εγώ μαθαίνω ότι θα αργήσει λίγες ημέρες η παρέμβαση του, διότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν προτίθεται να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία αυτή την εβδομάδα, αλλά την επόμενη.

Λίγο η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση και η συζήτηση στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, λίγο η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί για την Εξωτερική Πολιτική, την Πέμπτη, έδωσαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να «κλωτσήσει» λίγες ημέρες παρακάτω την εσωκομματική συζήτηση για την αποχώρηση Τσίπρα.

Πάντως, εγώ ακούω από διάφορους «τσιπρικούς» στην Κουμουνδούρου την άποψη, ότι θα πρέπει εκείνοι να επιτεθούν πρώτοι στον Πολάκη, για τα όσα είπε έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα εναντίον του Τσίπρα και να μην τον αφήσουν να πάρει το «πάνω χέρι» στη συνεδρίαση.

Θα ρισκάρω να στοιχηματίσω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει νέο «μέτωπο», το οποίο αυτή τη φορά δεν θα κλείσει πολύ εύκολα…