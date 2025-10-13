Έφοδος της ευρωπαϊκής OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε έφοδο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το πρωί, προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.

Τι είναι η Olaf

Η OLAF είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία διερευνά περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επιπλέον, χαράσσει την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Αποστολή της είναι να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα των πολιτών χρησιμοποιούνται σωστά και ότι η διαφθορά δεν πλήττει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Μέσα στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών για παραπτώματα υπαλλήλων της ΕΕ και εξωτερικές έρευνες σε τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα μπορεί να συστήσει την επιστροφή απάτης ή να διαβιβάσει στοιχεία σε εθνικές δικαστικές αρχές. Λειτουργεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών.