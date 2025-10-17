Πληρωμές αγροτών και φθηνό ρεύμα: Το χρονοδιάγραμμα - Το σχόλιο Τσιάρα περί «παραίτησής» του

«Η απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με την παθογένεια είναι ειλημμένη. Είναι η εντολή που μου έδωσε ο πρωθυπουργός, ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί με οποιαδήποτε τρόπο και κόστος», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στην Ολομέλεια σε επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικό ζήτημα.

Μιλώντας στη Βουλή, μία ημέρα μετά από τα δημοσιεύματα περί παραίτησής του, τα οποία διαψεύστηκαν κατηγορηματικώς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σχολίασε πως δεν θα απαντήσει στα «fake news».

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στις πληρωμές, επέμεινε πως πρώτη προτεραιότητα να μη διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Όπως είπε, γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν την πληρωμή και για πρώτη φορά βρίσκεται ποσοστό δικαιούχων με δεδομένα που δεν ταυτίζονται με τα φορολογικά στοιχεία.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών

Ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στις επόμενες πληρωμές, γνωστοποίησε πως εντός Οκτωβρίου θα έχει πιστωθεί η επόμενη δόση της προκαταβολής του ΕΦΚ από το υπουργείο Οικονομικών και θα έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά στη Θεσσαλία, ενώ όπως είπε, γίνεται αγώνας δρόμου, δεδομένων και των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης εντός Νοεμβρίου. Όσο για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, αυτές θα δοθούν μέχρι το τέλους του χρόνου.

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως από ένας στους 12 οι αγρότες θα μπορούν να επανενταχθούν στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για ρεύμα με χαμηλή τιμή.

Φάμελλος: Ζούμε την τέλεια καταιγίδα - Made by Mitsotakis

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση. «Σας καλωσορίζω κύριε Τσιάρα, γιατί χθες διαβάζαμε παντού ότι παραιτηθήκατε. Λογικό να παραιτηθείτε και εσείς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζούμε την τέλεια καταιγίδα - Made by Mitsotakis», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε πως «ένας πρωθυπουργός που εξαπάτησε τον ελληνικό αγροτικό κόσμο το 2019 με ψέματα και υποσχέσεις, που τροφοδότησε εντάσεις με το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, τώρα ξεπληρώνει τους αγρότες με φτώχεια, εγκατάλειψη, διαφθορά και κλοπή των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες ακρίδες».

Απαντώντας, ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως «η κυβέρνηση έχει αναλάβει το μέρος της ευθύνης που της αναλογεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί, δεδομένου ότι η πηγή του προβλήματος εδράζεται σε νόμους για εικονικά βοσκοτόπια της δικής σας κυβέρνησης;», όπως ρώτησε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα σενάρια περί παραίτησης του υπουργού σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος. «Μιλήσατε για fake news υπουργέ. Tο πρώτο πράγμα που σκέφτηκα χθες είναι «δεν τον αδικώ. Κι αυτό γιατί είναι ένα δράμα θα ξέρεις ότι θα σταυρωθείς, αλλά είναι άλλο δράμα να ξέρεις ότι θα σταυρωθείς στο σταυρό που σου άφησε ο Λευτέρης Αυγενάκης», όπως σχολίασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διάχυση ευθυνών.