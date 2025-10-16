Ο Τσιάρας πήγε με... powerpoint στους «γαλάζιους» που τσουρουφλίζονται λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κλίμα ανησυχίας, που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώθηκε και στη χθεσινή, μαραθώνια – διήρκεσε περί τις 4 ώρες – ενημέρωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Τσιάρα στους σχεδόν 50 βουλευτές στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, το λόγο πήραν περί τους 30 βουλευτές, ορισμένοι εξ' αυτών μίλησαν δύο φορές και ένα από τα βασικά σημεία του έντονου προβληματισμού των «γαλάζιων» βουλευτών ήταν το εξόφθαλμο πρόβλημα, που υπάρχει πλέον ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες, μία προνομιακή για το κυβερνών κόμμα επαγγελματική ομάδα καθώς στις εκλογές του 2023 η ΝΔ κατέγραψε 48%.

Πολλοί «γαλάζιοι» δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την προοπτική αγροτικών κινητοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες μεταφέροντας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος την ασφυκτική πολιτική πίεση, που τους ασκείται στις Περιφέρειες τους και επισήμαναν την ανάγκη να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το συντομότερο δυνατόν, αλλά και να ανακτηθούν οι παρανόμως καταβληθείσες αποζημιώσεις. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τάχθηκαν υπέρ δραστικών λύσεων για τους κτηνοτρόφους, που έχουν χάσει μεγάλο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά προτείνοντας μέχρι και μοντέλο covid για περιπτώσεις σοβαρής απώλειας εισοδήματος.

«Τώρα πλέον δεν επαρκεί η επικοινωνία, οφείλουμε να λύσουμε το πρόβλημα» ήταν μία από τις αιχμές, που ακούστηκαν.

Τι να κάνει και ο Τσιάρας ξεκίνησε να παρουσιάζει μέσω powerpoint τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά αλλά και το χρονοδιάγραμμα των καταβολών. Βάσει αυτού η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ( περί το 70% ) αναμένεται να έχει πληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου και η εξόφληση της έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Παρόντες στην ενημέρωση ήταν ο εξ' απορρήτων του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης και ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής. Κατά την ανάγνωση του Μεγάρου Μαξίμου, η διαδικασία ήταν επιτυχημένη καθώς οι βουλευτές είχαν την άνεση σε ένα…ασφαλές περιβάλλον να εκφράσουν τον προβληματισμό τους, να ενημερωθούν για τις ενέργειες αλλά και το σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου και να επιστρέψουν στις περιφέρειες τους με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Τώρα το πόσους θα πείσουν αυτό θα φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.