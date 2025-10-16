Κουτσούμπας κατά πάντων: Το... fun club του Τραμπ και η μπηχτή στον Τσίπρα

Πυρά προς πάσα κατεύθυνση εκτόξευσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δεν έβαλε στο στόχαστρο μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ έριξε το καρφί του και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε μπει για τα καλά στο fun club του Τραμπ, όπως ο Βελόπουλος και ο Γεωργιάδης. Παλιά ήταν και ο Τσίπρας σε αυτό το fun club που τον έλεγε… διαβολικά καλό», υπήρξε το δηλητηριώδες σχόλιο του Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος σε κάθε περίπτωση άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, στον απόηχο των εξελίξεων στη Γάζα.

«Η στάση σας στον πόλεμο στη Γάζα είναι ντροπιαστική. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένος από τους 68.000 νεκρούς και να μην το θεωρείτε μεγάλο κόστος. Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτό θα σας καταδιώκει για πάντα», κατήγγειλε, ενώ υποστήριξε πως τα περί αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της διαδρομής, αποτελούν αποδοχή της ισραηλινής κατοχής.

Αναφερόμενος δε σε όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη, σχολίασε: «Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, πώς νιώσατε στο ρόλο ντεκόρ, εκεί στα πίσω καθίσματα, με τον Τραμπ να πλέκει το εγκώμιο στον Ερντογάν; Εσείς κύριε Βελόπουλε, που παρουσιάζεστε ως υπερπατριώτης και είστε διαχρονικά υπέρ του Τραμπ; Πώς νιώσατε εσείς;», διερωτήθηκε.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «αντισημιτισμού» του ΚΚΕ, υπενθυμίζοντας πως στη Βουλή έχει τοποθετηθεί τιμητική πλάκα με τα ονόματα οκτώ Ελλήνων βουλευτών εβραϊκής καταγωγής που ήταν θύματα του Ολοκαυτώματος, εκ των οποίων οι τρεις ήταν βουλευτές του ΚΚΕ.

«Αυτά για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε. Που έχει κάνει καριέρα αντισημιτισμού και τώρα το έχει γυρίσει τούμπα», όπως είπε, αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας.