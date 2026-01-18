13ωρο και 6ήμερη εργασία: Από πότε εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες και για ποιους

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 περνά σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το νέο ψηφιακό σύστημα καταγραφής της εργασίας, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο δήλωσης των ωραρίων και ενεργοποιώντας κρίσιμες διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου.

Στον πυρήνα του νέου πλαισίου βρίσκεται η υποχρεωτική δήλωση των ωραρίων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, τη διαφάνεια και τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας. Την ίδια ώρα, το σύστημα ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, υπό σαφείς όμως κανόνες.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

13ωρη ημερήσια απασχόληση

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένου έως και 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις επιπλέον ώρες.

Η άρνηση του εργαζομένου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να μην αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, ενώ το βάρος απόδειξης των λόγων άρνησης φέρει ο ίδιος.

Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας σε ετήσια βάση, και όχι μόνο για διάστημα έξι μηνών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η διευθέτηση μπορεί να εφαρμοστεί εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια, με απαραίτητη προϋπόθεση τη ρητή συναίνεση του εργαζομένου.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, ο εργαζόμενος υποχρεούται να δηλώνει στον εργοδότη τις ώρες εργασίας που πραγματοποιεί σε άλλον ή άλλους εργοδότες.

Εργασία την 6η ημέρα – Δύο καθεστώτα

Η εργασία την 6η ημέρα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

α) Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες

Οι εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ισχύουν:

ανώτατο όριο 8 ωρών

απαγόρευση υπερεργασίας και υπερωρίας

υποχρεωτική προδήλωση ωραρίου

β) Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο, 24ωρης λειτουργίας)

Η απασχόληση την 6η ημέρα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις αυξημένου φόρτου εργασίας, με:

προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

ειδική δήλωση για κάθε περίπτωση, η οποία ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εργασίας

Και εδώ ισχύει όριο 8 ωρών, χωρίς υπερεργασία ή υπερωρία.