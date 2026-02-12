«Επανάσταση» στο Μεξικό: Μειώνει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας από 48 σε 40

Μια συνταγματική μεταρρύθμιση για τη σταδιακή μείωση της νόμιμης εργάσιμης εβδομάδας από 48 σε 40 ώρες ενέκριναν οι επιτροπές της Γερουσίας του Μεξικού, στέλνοντας το μέτρο στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση.

Η πρόταση διατηρεί μία υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης και επεκτείνει το όριο των εβδομαδιαίων υπερωριών. Εάν θεσπιστεί, η μετάβαση θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και θα επηρεάσει πάνω από 13 εκατομμύρια εργαζόμενους.



Η πρωτοβουλία, που εισήχθη από την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τον Δεκέμβριο του 2025, πλαισιώνεται από το Υπουργείο Εργασίας ως μια διαρθρωτική ενημέρωση του προτύπου των 48 ωρών που ισχύει εδώ και 108 χρόνια.



Ο υπουργός Εργασίας, Marath Bolaños, λέει ότι η μεταρρύθμιση έχει σχεδιαστεί για να αναδιαμορφώσει τον εργασιακό και τον προσωπικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή ευελιξία. «Η μείωση της εργάσιμης ημέρας δεν φέρνει οφέλη μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις οικονομικές μονάδες και την οικονομία», λέει, επικαλούμενος στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) ότι οι σταδιακές μειώσεις μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κόπωση.



Το χρονοδιάγραμμα της μείωσης των ωρών εργασίας

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, οι κοινές επιτροπές της Γερουσίας για τις Συνταγματικές Υποθέσεις, την Εργασία και Κοινωνική Πρόνοια και τις Νομοθετικές Σπουδές ενέκριναν ομόφωνα το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Mexico Business News. Η γνωμοδότηση καθορίζει ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου η εργάσιμη εβδομάδα θα μειωθεί σε 46 ώρες το 2027, 44 το 2028, 42 το 2029 και 40 ώρες έως το 2030, με το 2026 να αποτελεί έτος προσαρμογής.



Η μεταρρύθμιση δεν επιβάλλει δύο ημέρες ανάπαυσης για κάθε πέντε ημέρες εργασίας, διατηρώντας μία υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης. Αυξάνει επίσης το όριο για τις διπλά αμειβόμενες υπερωρίες από εννέα σε 12 ώρες την εβδομάδα, περιορίζει τις τριπλά αμειβόμενες υπερωρίες σε τέσσερις ώρες και ορίζει ημερήσιο μέγιστο 12 συνολικών ωρών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.



Η μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται σε στοιχεία της αγοράς εργασίας που δείχνουν ότι 13,4 εκατομμύρια έως 13,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στο Μεξικό εργάζονται τακτικά 48 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Γεωγραφίας (INEGI). Το Μεξικό έχει κατά μέσο όρο περίπου 2.128 ώρες εργασίας ετησίως, από τους υψηλότερους στον ΟΟΣΑ, ενώ οι δείκτες παραγωγικότητας παραμένουν συγκριτικά χαμηλοί. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες εργάσιμες ημέρες συχνά περιλαμβάνουν παρατεταμένες περιόδους αδράνειας που αυξάνουν την κόπωση χωρίς αναλογικά κέρδη στην παραγωγή.