Διευθύντρια ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ κατά Τυχεροπούλου - Σημανδράκου: Πλήρωσαν «κόκκινα» ΑΦΜ, και του «Φραπέ»

Βαριές αιχμές εις βάρος της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου, αλλά και κατά του πρώην προέδρου Ευάγγελου Σημανδράκου, άφησε η νυν διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η εν ενεργεία διευθύντρια κατήγγειλε πως πληρώθηκαν χιλιάδες ΑΦΜ που ελέγχθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες τα οποία αμέσως μετά δεσμεύτηκαν. Ανάμεσα στα επίμαχα ΑΦΜ, είναι και εκείνο του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ».

«Τα δεσμευμένα ΑΦΜ είναι 7.786. Το 80% από αυτά ήταν πληρωμένα. Υπήρχαν δυο μέτρα και δυο σταθμά στους ελέγχους. Υπήρχε excel “Μήτσος” και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Μήτσος που ήλεγξε αρχεία. Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος (σ.σ. τότε επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων) είχαν κάνει μόνοι τους τον έλεγχο. Δεν υπήρχαν πρακτικά ή αρχεία δεσμεύσεων. Μη τηρώντας σωστή διαδικασία, έβγαλαν ένα αποτέλεσμα ελέγχων που αποτυπώθηκε στις πληρωμές. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκε» όπως υποστήριξε.

Επί Σημανδράκου ο Ξυλούρης έλαβε 108.253 ευρώ - Σημανδράκος και Τυχεροπούλου να δώσουν απαντήσεις.

Η Σταυρούλα Κουρμέντζα κατήγγειλε πως τα επίμαχα ΑΦΜ πληρώθηκαν «χωρίς να ξέρουμε τι δικαιολογητικά είχαν προσκομισθεί, με ένα excel μόνο και μετά δεσμεύτηκαν», όπως είπε, καθώς και πως μέσα στις πληρωμές περιλαμβάνεται και ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Κατέθεσε μάλιστα στην εξεταστική, βεβαίωση εφορίας του 2023 η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει πως επί Σημανδράκου ο Ξυλούρης είχε λάβει 108.253 ευρώ.

Όπως περιέγραψε: «Εγώ είχα εντολή από τον Σημανδράκο για έλεγχο ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη. Είχε ζωικό κεφάλαιο κατά τον έλεγχο ο Ξυλούρης. Το έγγραφο Τυχεροπούλου έλεγε για εκτάσεις βοσκοτόπων αλλού, εγώ δεν είχα οδηγία για διοικητικό έλεγχο. Ο κύριος Ξυλούρης πληρώθηκε ενώ τα ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα επί Σημανδράκου. Αυτά να τα απαντήσουν οι Σημανδράκος, Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος».

Τι περιείχε η κλειδωμένη ντουλάπα

Η Σταυρούλα Κουρμέντζα άφησε αιχμές σε Τυχεροπούλου - Σημανδράκο και με φόντο το περιβόητο κλειδωμένο ερμάριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο όπως κατήγγειλε, περιείχε 13 μη νόμιμες ιεραρχικές προσφυγές.

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλειδώνει μια ντουλάπα. Περιείχε αρκετά πράγματα η ντουλάπα. Περιείχε έγγραφα της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων, των άμεσων ενισχύσεων, που εμείς τα ψάχναμε και δεν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα. Περιείχε ακόμη 13 ιεραρχικές προσφυγές μη νόμιμες υπογεγραμμένες από Σημανδράκο και από τη τότε διευθύντρια. Μεταξύ άλλων ήταν η υπόθεση της 73χρονης από την Κοζάνη που έχει δεσμευτεί», κατέθεσε η μάρτυρας.

«Δεν καθυστέρησε ο έλεγχος στα Ζωνιανά»

Απαντώντας την ίδια ώρα, σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ που της διάβασε διαλόγους στην οποία εμπλέκεται μέσα από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η μάρτυρας υποστήριξε πως «ποτέ δεν καθυστέρησα ελέγχους».

Ειδικά για επίμαχη στιχομυθία που αφορούσε έλεγχο στα Ζωνιανά, επεσήμανε πως η καθυστέρηση έγινε λόγω ζωονόσων. Σε άλλο σημείο, κατέθεσε πως ουδέποτε δέχθηκε πίεση για αποδέσμευση κόκκινων ΑΦΜ.

Ένταση με τον Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μάρτυρος προκλήθηκε ένταση μεταξύ της αντιπροέδρου Μαρίας Συρεγγέλα, του «γαλάζιου» εισηγητή Μακάριου Λαζαρίδη και του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν ο τελευταίος επιτέθηκε στην προεδρεύουσα, ενοχλημένος από τον τρόπο εξέτασης του εκπροσώπου της ΝΔ.

«Δεν γίνεται κάθε φορά που είμαι εγώ στο προεδρείο να διακόπτετε. Εκτός και αν έχετε θέμα με τις γυναίκες! Δεν είστε αστυνόμος της επιτροπής!», φώναξε η Μαρία Συρεγγέλα, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε: «εξαπολύετε αήθη επίθεση στην πρόεδρο. Κατά τα άλλα είστε ανθρωπιστές. Εδώ ακούγονται πράγματα και θαύματα, τόσο καιρό η αντιπολίτευση σύρεται πίσω από την Κωνσταντοπούλου, γίνεται ουρά της!».