Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πληρωμές, ο...sudden death και το «Κούγκι» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Κατά τη μαραθώνια, όπως αποδεικνύεται, κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης δήλωσε αδυναμία να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές στους αγρότες.



Όταν ρωτήθηκε από βουλευτές για την αναφορά του νωρίτερα σήμερα πως είναι «δύσκολο, έως αδύνατο» να γίνουν πληρωμές εντός Οκτωβρίου, αναφορά που προκάλεσε συζητήσεις στα πηγαδάκια στη Βουλή, καθώς λίγη ώρα αργότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως αρχίζουν πληρωμές, ο Γιώργος Ζαλίδης επέμεινε πως η έφοδος της OLAF δυσκολεύει το θέμα των πληρωμών.

«Δηλώνω αδυναμία να δώσω χρονοδιάγραμμα, δεν εξαρτάται από εμένα», ανέφερε και παρέπεμψε εκ νέου στον πρόεδρο του Οργανισμού.

ΣΥΡΙΖΑ: Το «απόλυτο μπάχαλο» με τις πληρωμές



Για «απόλυτο μπάχαλο» με τις πληρωμές στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πάντως λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δήλωσε ο Βασίλης Κόκκαλης στις κάμερες έξω από τη Βουλή: «Πριν από λίγο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι το απόγευμα ξεκινάνε κάποιες πληρωμές. Και πριν λίγο, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Ζαλίδης, όχι μόνο δε γνώριζε κάτι στην εξεταστική, αλλά μετέθετε τις πληρωμές για πολύ αργότερα. Δυστυχώς, οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν την ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης».



«Sudden death» εάν χαθεί η πιστοποίηση





Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε σε κάθε περίπτωση πως «για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο Οργανισμό», σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει «στάση πληρωμών», «sudden death», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. «Βέβαια είναι δημοσιονομική συμμόρφωση, δίνουν, αφαιρούν, βγαίνει ο ισολογισμός, αλλά στο τέλος ημέρας είναι λεφτά που δεν πάνε στον Έλληνα αγρότη, δεν έχουν πάει τα χρήματα εκεί που έπρεπε να πάνε», κατέθεσε.





Τα… μερεμέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το «Κούγκι» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας



Ερωτηθείς από την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ για τις δικές του πρωτοβουλίες όσο βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας απάντησε πως δέσμευσε τα 40.000 οικολογικά σχήματα και προχώρησε σε 180.000 χωρικές διορθώσεις. «Μου λέτε πως κάνατε μερεμέτια;», τον ρώτησε η βουλευτής με εκείνον να απαντά: «φυσικά, μερεμέτια είναι».

Ερωτηθείς για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελέας, ο Γιώργος Ζελίδης εξήγησε πως την ημέρα εκείνη βρίσκονταν στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. «Μου είπαν πως έγινε Κούγκι. Αρνητικό από άποψη image του Οργανισμού, καλοδεχούμενο όμως γιατί έπρεπε να γίνει», υποστήριξε.



Πηγές του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για «αποκάλυψη» του Γιώργου Ζαλίδη πως «μερεμέτια κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο». Την ίδια ώρα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «επιτελική διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απευθείας μετάδοση», σχολιάζοντας πως «κάνουν απλά «μερεμέτια» για το σκάνδαλο και αρνούνται να δεσμευτούν για τις πληρωμές των αγροτών».





Πηγές ΝΔ: Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταρρίπτει το αφήγημα των κομμάτων που τον τοποθέτησαν



Την ίδια στιγμή, πηγές της ΝΔ στέκονται στην χθεσινή κατάθεση του Αθανάσιου Καπρέλη, επισημαίνοντας πως ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «κατέρριψε τους μύθους της αντιπολίτευσης». Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας κατέθεσε πως «τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της διαδικασίας καθώς «σπάει» και παρεισφρέουν παρανομίες», αλλά και « επιβεβαίωσε ότι με το επίμαχο έγγραφο 18/9/ 2019, εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, την έγκριση της διοικητικής διαδικασίας πληρωμής με την τεχνική λύση, την οποία είχε εφαρμόσει από το 2017 και δεν είχε προτείνει να αλλάξει γιατί δεν γνώριζε ότι ήταν για ένα χρόνο».

Την ίδια απόφαση, σχολιάζουν οι "γαλάζιες" πηγές, που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της τεχνικής λύσης για την κατανομή των βοσκοτόπων.