Μητσοτάκης για μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ: Προσπαθούμε να στηρίξουμε το εισόδημα κάθε νοικοκυριού

Στην μείωση των τιμών σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας μέσα από το αμάξι του, επεσήμανε ότι αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία έρχεται μετά από συμφωνία που πέτυχαν το υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές. «Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σχετικό TikTok.

Μάλιστα, τόνισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας είναι «διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης». «Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», κατέληξε.

Το TikTok βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού».