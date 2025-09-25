Ακραία κόντρα Άδωνι - Νατσιού: «Υποκρίνεστε τον χριστιανό και τον πατριώτη» - «Είστε ιεροεξεταστής»

«Ιερός πόλεμος» εξελίχθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Νατσιό, με αφορμή τους ισχυρισμούς του τελευταίου για «απαγόρευση» από τον πρωθυπουργό της εκταφής του Ντένι Ρούτσι, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα.

«Ο «Ατρόμητος» κύριος Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή οστών παιδιών φοβούμενος την αποκάλυψη κάποιου φοβερού μυστικού. Αν ήταν «καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται», θα παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη ως πατέρας να επιτραπεί η εκταφή», ισχυρίστηκε αρχικώς ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, προκαλώντας το ξέσπασμα του υπουργού Υγείας.

«Ο κύριος Νατσιός υποκρίνεται τον χριστιανό, αλλά δεν φτάνει στη χριστιανική ηθική να κάνεις το σταυρό σου. Είπατε πως ο Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή, ενώ δεν έχει αρμοδιότητα. Πάτε να κοροϊδέψετε τον κόσμο, μπας και πάρετε κανένα ψηφαλάκι. Δεν είστε καν χριστιανός ούτε πατριώτης, να πάτε σε ιερέα να εξομολογηθείτε. Είστε και ψεύτης και υποκριτής. Οι ψευτιές σας για τα Τέμπη δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό!», ανέφερε σε οξείς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ διέπραξε «βαριές αμαρτίες», παίζοντας με τον πόνο των γονέων.

«Είστε ένας σύγχρονος ιεροεξεταστής και άσχετος από τα θεολογικά! Ήσασταν ειδωλολάτρης και νεοπαγανιστής!», ανταπάντησε ο Δημήτρης Νατσιός, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πλήρη αποτυχημένο» υπουργό.

«Νεοειδωλολάτρη με είχε πει ο Παπαθεμελής και του έκανα μήνυση! Μην το ξαναπείτε, θα σας κάνω κι εσάς. Ακούσαμε μια ομιλία χαμαιτυπείου, όχι πολιτικού αρχηγού και δήθεν πατριώτη», συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς, λέγοντάς του πως «μια ζωή μαϊντανός στην τηλεόραση είστε. Είστε το συνώνυμο της αναξιοπρέπειας».