Προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τη Γάζα μέσα στον Οκτώβριο

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει το Σώμα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής - και για τον πόλεμο στη Γάζα.

Στα τέλη του Αυγούστου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την κατάσταση στη Λωρίδα, με τον πρωθυπουργό να μετατρέπει τη συζήτηση, ως έχει δικαίωμα, με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, σε ενημέρωση συνολικώς για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών θα διεξαχθεί μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Εντωμεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά.