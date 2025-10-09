Την ερχόμενη Πέμπτη η «μάχη» στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική και την κατάσταση στη Γάζα

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το Σώμα με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί στα τέλη Αυγούστου αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση αναφορικώς με την κατάσταση στη Λωρίδα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο χρόνος των πολιτικών αρχηγών στη συγκεκριμένη συζήτηση θα τετραπλασιαστεί (καθώς ο Κανονισμός είναι πολύ «σφικτός» εν προκειμένω), ενώ ερωτηθείς για τον περιβόητο «χρονοκόφτη», διευκρίνισε πως αυτός δεν θα εφαρμόζεται σε συζητήσεις προ ημερησίας, προτάσεων δυσπιστίας και προϋπολογισμού, παρά μόνο σε συζητήσεις νομοσχεδίων.

Σημειωτέον, πως το εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη με στόχο να ψηφιστεί την Τετάρτη, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η δημόσια πρόσκληση για τους επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.