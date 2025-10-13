Μητσοτάκης στην Αίγυπτο: Διπλό γεωπολιτικό κέρδος για Ελλάδα-Κύπρο στη Σύνοδο Ειρήνης του Τραμπ

Ταξίδι-αστραπί λίγων ωρών θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αίγυπτο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο ένας από τους συνολικά δέκα Ευρωπαίους ηγέτες που έχει προσκληθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για να παραστεί στην σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα.

Η παρουσία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη εκτιμάται ως διπλό κέρδος από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως έγραψε ο πολιτικό συντάκτης του flash.gr, Σπύρος Μουρελάτος. Αφενός δίνει απάντηση στην κριτική από όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης περί διεθνούς απομόνωσης της χώρας, ενώ επιβεβαιώνει ότι η χώρα «έπαιξε» σωστά το γεωπολιτικό της χαρτί.

Πριν επιβιβαστεί στο κυβερνητικό Falcon για να ταξιδέψει στην Αίγυπτο ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλ για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση τους.

Από το Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει αυτό που έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».

Ποιοι θα παραστούν στην Σύνοδο στην Αίγυπτο

Η παρουσία τόσο της Ελλάδας, όσο και της Κύπρου στο Σαρμ Ελ Σέιχ είναι ουσιαστική, καθώς και οι δυο χώρες παρά το μικρό γεωπολιτικό τους αποτύπωμα κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην στήριξη στο Ισραήλ, όσο και στην ανθρωπιστική στήριξη των κατοίκων στη Γάζα.

Στη Σύνοδο αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τον αραβικό κόσμο και τη Δύση, μεταξύ άλλων οι ηγέτες Κατάρ, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, αλλά και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο ρόλος της Κύπρου και η «Αμαλθεία»

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ αποτελεί, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρας συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει στη δήλωση του, ο κ. Λετυμπιώτης, η παρουσία του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει τη συνεκτική εξωτερική πολιτική της Λευκωσίας και συνδέεται άμεσα με την πρωτοβουλία «Αμαλθεία», τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο προς τη Γάζα που ενεργοποιήθηκε το 2024 και ενισχύθηκε το 2025. Η Λευκωσία προβάλλει τη γεωγραφική εγγύτητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας ως «φυσική γέφυρα» για την ευρωπαϊκή δράση στη μεταπολεμική φάση, κάτι που αναγνωρίστηκε τόσο από την ΕΕ όσο και από εταίρους όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.