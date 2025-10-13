Ισραήλ: Ο Χέρτσογκ θέλει να απονείμει στον Τραμπ το Μετάλλιο της Τιμής

Στον Ντόναλντ Τραμπ θα απονεμηθεί η κορυφαία πολιτική διάκριση του Ισραήλ, σύμφωνα με πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για την συμβολή του στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα στο Τελ Αβίβ, όπου είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη του Τραμπ συμπίπτει με την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία βασίστηκε στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Πότε θα γίνει η βράβευση

Ο κ. Χέρτσογκ σκοπεύει να ενημερώσει τον κ. Τραμπ για «την απόφασή του να του απονείμει το προεδρικό μετάλλιο του Ισραήλ σε ένδειξη αναγνώρισης για τις προσπάθειές του να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του, που διευκρινίζει ότι η βράβευση θα γίνει «τους επόμενους μήνες», σε «ημερομηνία και τοποθεσία που μένουν να διευκρινιστούν».

«Χάρη στις άοκνες προσπάθειές του, ο πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο συνέβαλε να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στα σπίτια τους, αλλά έβαλε επίσης τα θεμέλια νέας εποχής στη Μέση Ανατολή βασισμένης στην ασφάλεια, τη συνεργασία και την αληθινή ελπίδα για ειρηνικό μέλλον», έκρινε ο κ. Χέρτσογκ.

Εξήρε εξάλλου τον ένοικο του Λευκού Οίκου Τραμπ για την «ακλόνητη υποστήριξή του στο κράτος του Ισραήλ», το ότι προώθησε τις συμφωνίες του Αβραάμ, που επέτρεψαν εξομάλυνση των σχέσεων του εβραϊκού κράτους με τρεις αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο), κι ακόμη πως διέταξε τους αμερικανούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά στον πόλεμο 12 ημερών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο.

Ποιος άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε το μετάλλιο

Το μετάλλιο του προέδρου του Ισραήλ απονέμεται σε πρόσωπα ή οργανισμούς που κρίνεται πως έχουν εξαιρετική συμβολή στο κράτος του Ισραήλ ή στην ανθρωπότητα με το ταλέντο ή με τις υπηρεσίες τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος εν ενεργεία που το έλαβε, το 2013, από τα χέρια του τότε αρχηγού του εβραϊκού κράτους Σιμόν Πέρες, για τη «μοναδική συμβολή του στην ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ και της ασφάλειας των κατοίκων του».