Μητσοτάκης: Κινήσεις για συσπείρωση του δεξιού ακροατηρίου εντός και εκτός συνόρων

Στις μείζονες προκλήσεις της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα στο μέτωπο του Μεσανατολικού στρέφει εκ νέου το βλέμμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη στη Γάζα στο Αιγυπτιακό θέρετρο του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Στην κυβέρνηση ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως έμπρακτη αναγνώριση από την Ουάσιγκτον του ρόλου της Αθήνας ως δύναμη σταθερότητας σε μία πολύ ταραγμένη περιοχή. Μάλιστα και απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε όλους όσοι επικρίνουν την κυβέρνηση για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική είτε εντός είτε εκτός ΝΔ ο πρωθυπουργός παρατήρησε με νόημα στη χθεσινή ανάρτηση του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου ότι «η παρουσία μας εκεί είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».

Επικαλέστηκε, δε την κρισιμότητα της διεθνούς συγκυρίας τονίζοντας ότι «ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους». Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων επιμένει ότι η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί το ρόλο της ως έντιμος συνομιλητής και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. «Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια», επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Εξάλλου, στην κυβέρνηση αξιολογούν ως απολύτως κρίσιμη τόσο τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όσο και τις στενές σχέσεις με Αραβικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και το Κατάρ, που είναι και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Σε συνεννόηση με το Πεντάγωνο η ανακοίνωση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Πάντως η ατζέντα της ασφάλειας και κατ' επέκταση της νομιμότητας έχει και μία κρίσιμη εσωτερική διάσταση. Αυτή στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού ανακοίνωσε μέσω της χθεσινής του ανάρτησης ότι βάσει νομοθετικής ρύθμισης των επομένων ημερών η ευθύνη της προστασίας, της συντήρησης και της καθαριότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα περιέλθει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου είναι σε απόλυτη συνεννόηση με το Πεντάγωνο. Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει ότι η εν λόγω απόφαση ήλθε ύστερα από τις αλγεινές εντυπώσεις, που προκάλεσε σε κρίσιμα για την ΝΔ εκλογικά ακροατήρια όπως το δεξιό, αλλά και το κεντρώο η κατάσταση «κομματικού πανηγυριού», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που κάποιοι επιχείρησαν να στήσουν στο πλαίσιο της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο, όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι «πρόκειται για μνημείο, το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες, που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει».

Στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν έτοιμοι να αποκρούσουν την κριτική, που δέχθηκαν χθες από κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, καθώς θεωρούν ότι διαχωριστικές γραμμές, όπως η χθεσινή αυξάνουν τη συσπείρωση της «γαλάζιας» κομματικής βάσης. Σε αυτόν τον τόνο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε σε ανάρτηση του ότι «τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες. Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης»