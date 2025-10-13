Γενναία λόγια και μεγάλες προσπάθειες για προσέγγιση με τη διοίκηση Τραμπ

O Kυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει σήμερα για το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς και είναι κάτι παραπάνω από ευτυχής γι' αυτό.

Βλέπετε, η εβδομάδα θα κυλήσει με θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο πρωθυπουργός μας είχε υπέρμετρα μεγάλη ανάγκη να βάλει στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι σύμμαχοι και οι φίλοι την υπολογίζουν πολύ περισσότερο από όσο πιστεύει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσουκαλάς.

Μη ξεχνάτε ότι την Πέμπτη στη βουλή έχουμε και προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και τη Γάζα - Πέμπτη έγραψα και θυμήθηκα ότι μια ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, μιλάει και ο Καραμανλής σε εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή προς τιμή της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής επί των ημερών του, το 2004.

Επιστρέφοντας στα της Αιγύπτου και της εκεί παρουσίας του Μητσοτάκη, ένας καλός φίλος από τους σκεπτόμενους της «γαλάζιας» παράταξης, παρατήρησε την αναφορά του πρωθυπουργού μας στον πρόεδρο Τραμπ - αναφορά εννοώ αυτό που έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

«Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον πρόεδρο Τραμπ ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας».

Και αν μη τι άλλο είναι μεγάλη η προσπάθεια που κάνει η πρωθυπουργική έδρα για να υπάρξει προσέγγιση με τη διοίκηση Τραμπ στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Ο συνομιλητής μου, εξήγησε όμως, ότι θα χρειαστεί δουλειά ακόμη γιατί πριν από τις αμερικανικές εκλογές είχαν ειπωθεί πολλά και διάφορα από κυβερνητικά χείλη για τον «τραμπισμό» και μάλιστα με μεγάλη ευκολία.