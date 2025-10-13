Μητσοτάκης σε Τασούλα: Επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στη διάρκεια της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφασή του να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη να περάσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος- είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους - για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου» είπε ο Πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, έκανε λόγο για «θεμέλιο λίθο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και συνομιλεί με αξιοπιστία όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



«Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο, αξίζει να συγχαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή τη δυσεπίλυτη κρίση του μεσανατολικού προβλήματος μέσα από μια διαφορετική γωνία» προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στα επόμενα βήματα της κρίσιμης ειρηνευτικής προσπάθειας.