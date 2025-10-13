GPO: Προβάδισμα 13,2% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Τσίπρας, Σαμαράς δεν καλύπτουν το αντιπολιτευτικό κενό

Ισχυρό προβάδισμα 13,2% διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε για τα «Παραπολιτικά FM». Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 28,6% και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ 15,4%.

Σκολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5% το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8% ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4% η Φωνή Λογικής με 3,2% το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου να φθάνει στο 13,2%.

To ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τις ισορροπίες στο χώρο της κεντροαριστεράς με τους πολίτες να εμφανίζονται διχασμένοι για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συνεχίσει αυτόνομη πορεία ή να συνεργαστεί μαζί του, ωστόσο δεν φαίνεται κίνηση ικανή για να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό και να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ το ίδιο ισχύει και ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Ωστόσο ένα ποσοστό που ξεπερνά το 20% δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ στο σχετικό ερώτημα για την προοπτική κυβερνησιμότητας προηγείται έναντι ενός νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.